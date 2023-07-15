Российские войска отразили две атаки ВСУ на одном из направлений

Минобороны: российские войска отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что атаки противника были отражены в районе села Торского Донецкой народной республики (ДНР) и населенного пункта Макеевка Луганской народной республики (ЛНР).

Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили о пресечении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе села Червоная Диброва в Кременском районе ЛНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что Российская армия отразила девять атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях. Удары нанесли по живой силе 21-й, 42-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. В результате российские войска уничтожили танк, боевую машину пехоты, две бронированные машины и два пикапа.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.