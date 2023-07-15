Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на двух направлениях

МО отчиталось об отражении девяти атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях

Российские войска отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлениях. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В результате слаженных действий подразделений, а также при поддержке авиации и артиллерии группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение живой силе и технике», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что удары нанесли по живой силе 21-й, 42-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.