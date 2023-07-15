Минобороны: штурмовики ВКС РФ поразили десятки скоплений сил ВСУ в районе Пятихаток

Российские штурмовики ВКС РФ поразили десятки скоплений сил украинских военных в районе Пятихаток на запорожском направлении, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

Представитель Минобороны уточнил, что в течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимали активных действий, вели разведку и перегруппировывали силы.

Чехов отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе Мирного был уничтожен миномет, в районе Степового — танк, в Новоданиловке — боевая бронированная машина, в Преображенке и Омельнике — два артиллерийских орудия.

«Штурмовой авиацией поражено около десятка мест скопления боевиков в районе Пятихаток», — заключил он.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщили, что российские войска уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) «дедовскими» танками Т-54 на кременском направлении в Пятихатках на левом фланге запорожского фронта.

