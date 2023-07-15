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03:25, 15 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении росссийской армией ВСУ «дедовскими» танками

Военкоры «РВ»: российские военные уничтожает ВСУ в Пятихатках «дедовскими» танками

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Российские войска уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) «дедовскими» танками Т-54 на кременском направлении в Пятихатках, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Российские военные ведут бои на левом фланге Запорожского фронта, в них задействована новейшая техника РФ. «Наши уничтожают боевиков ВСУ в Пятихатках дедовскими танками Т-54/55 и новейшими Т-90М», — подчеркнули военкоры.

Ранее обозреватель Калеб Ларсон в материале для 19FortyFive назвал лучшие танки России и отметил семейство послевоенных танков Т-54 и Т-55. Эти машины отличала простота конструкции, которая обусловила высокий модернизационный потенциал.

Также стало известно, что российские инженеры готовы модернизировать советские танки Т-55 для иностранных операторов.

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    Марина Совина
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