Россия модернизирует советские танки

Российские инженеры готовы модернизировать советские танки Т-55 для иностранных операторов. «Омсктрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») проводит переговоры с потенциальными заказчиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Игоря Лобова.

По его словам, «Омсктрансмаш» уже разработал варианты модернизации танка Т-55. Представители предприятия ведут переговоры с заказчиками. Если возникнет потребность в модернизации Т-55, завод готов модернизировать эти машины.

Танк Т-55 стал развитием Т-54 — производство новой машины началось в 1958 году. За 21 год было выпущено свыше 23 тысяч танков, часть из которых была передана иностранным операторам. До сих пор Т-55 эксплуатируются во многих странах, включая Анголу, Вьетнам, Перу и Румынию.

Танк неоднократно модернизировали иностранные производители. Так, американская компания Teledyne Continental Motors модернизировала египетские Т-54, оснастив их британским орудием и американским двигателем. В свою очередь, Румыния использует танки TR-580, представляющие собой Т-55 с удлиненным корпусом, новой башней и двигателем.

В СССР и России также было разработано множество модификаций Т-55. Так, Т-55М6 представляет собой Т-55 с удлиненным корпусом, новым двигателем и башней от танка Т-72Б.

Ранее представители «Омсктрансмаш» заявили о готовности модернизировать советские танки Т-80У иностранных операторов. Помимо России, эту машину эксплуатируют вооруженные силы Республики Корея и Кипра.