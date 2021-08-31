В Сербии заметили легкий танк на советском шасси

В Сербии разрабатывают легкий танк на шасси советской САУ 2С1 «Гвоздика». Снимки перспективной машины появились на форуме MyCity Military. Считается, что машину разрабатывает компания DLS Specijalni sistemi d.o.o. Beograd.

Снимки машины опубликовали еще в мае, но внимание на разработку обратили только сейчас. Характеристики перспективного танка неизвестны, но его внешность позволяет судить о машине, на которой он основан. Так, в корпусе угадывается советская самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». Ходовая часть 2С1 основана на доработанном шасси тягача МТ-ЛБ. «Гвоздика» может плавать, преодолевать подъемы до 35 градусов, и развивать скорость до 60 километров в час по шоссе.

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В сербской разработке место башни с гаубицей занял новый боевой модуль. Судя по характерному дульному тормозу, основным орудием танка стала модернизированная советская противотанковая пушка МТ-12 калибра 100 миллиметров. Это оружие может использовать выстрелы с управляемыми ракетами.

Масса САУ 2С1 составляет 15,7 тонны, что позволяет отнести танк на ее базе к легким машинам. Противотанковая пушка позволит перспективной машине бороться с танками и легкобронированной техникой противника.

В июле в России начались морские испытания легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1». В акватории Черного Моря военные проверяли водоходные качества танка.