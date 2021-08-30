Россия разработает модернизацию иностранных Т-80У

Российские конструкторы разработают предложения по модернизации танков Т-80У, находящихся на вооружении иностранных операторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора машиностроительной компании «Омсктрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») Игоря Лобова.
По его словам, существуют предложения по модернизации танков Т-80У для иностранных операторов. Эта работа может включать замену узлов современными аналогами, которые повысят эффективность эксплуатации Т-80У. Подробности о планах по модернизации Т-80У пока не сообщаются.
Танки Т-80У используются военными Республики Корея и Кипра. В распоряжении иностранных операторов свыше 150 единиц Т-80У.
Танк Т-80У стал развитием семейства Т-80. Машина получила башню с усиленным бронированием и встроенную динамическую защиту «Контакт-5». Модернизированный танк оснастили новым комплексом управления оружием и комплексом управляемого вооружения. Также машина получила новый двигатель мощностью в 1250 лошадиных сил. В 1985 году Т-80У приняли на вооружение ВС СССР.