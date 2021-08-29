Шойгу устроил гонки на танках с начальником Генштаба

Глава Минобороны Шойгу рассказал, что устроил гонки на танках с начальником Генштаба

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу устроил гонки с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым на трассе танкового биатлона. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев Live», передает URA.RU.

Уточняется, что министр был на газотурбинном танке Т-80, а Герасимов — на Т-72.

«Там было еще двое человек. Т-72 по сравнению с Т-80 посвободнее. Хотелось почувствовать то, что чувствуют наши ребята», — рассказал Шойгу.

Ранее Шойгу рассказал о смерти своего деда в 1942 году. Родственник главы Минобороны защищал от мародеров сахарный завод и умер, когда немцы вошли в Луганск.