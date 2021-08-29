Россия
 
Последние новости
В США заявили о «взлетевших до небес» рисках теракта наподобие 11 сентября
Старое фото прохожих у метро в Москве напомнило россиянам о «посикунчиках» 
Почти 100 стран мира объявили о сделке с талибами
Скончался актер из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Число жертв ракетного удара в Кабуле увеличилось до семи
Умер бывший президент МОК Жак Рогге
Конгрессмены потребовали отставки Байдена за сон на переговорах с Израилем
На Украине обратились к Байдену из-за Северного потока-2
Новости партнеров
Прослушать новость

Шойгу устроил гонки на танках с начальником Генштаба

Глава Минобороны Шойгу рассказал, что устроил гонки на танках с начальником Генштаба
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу устроил гонки с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым на трассе танкового биатлона. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев Live», передает URA.RU.

Уточняется, что министр был на газотурбинном танке Т-80, а Герасимов — на Т-72.

Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
Читать

«Там было еще двое человек. Т-72 по сравнению с Т-80 посвободнее. Хотелось почувствовать то, что чувствуют наши ребята», — рассказал Шойгу.

Ранее Шойгу рассказал о смерти своего деда в 1942 году. Родственник главы Минобороны защищал от мародеров сахарный завод и умер, когда немцы вошли в Луганск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Шойгу рассказал о смерти своего деда в 1942 году
Шойгу не увидел в Украине угрозы для России
Шойгу пошутил о неявке в украинский суд