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Шойгу не увидел в Украине угрозы для России

Министр обороны Сергей Шойгу: Украина не является угрозой для России
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Кадр: Соловьёв LIVE / YouTube

Министр обороны Сергей Шойгу считает, что Украина и украинский народ — братский, в нем нет угрозы для России. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», отрывок которого был показан в эфире телеканала «Россия 1».

«Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется», — отметил Шойгу.

Глава Минобороны также понадеялся на завершение «националистической вакханалии» в этой стране.

В том же интервью Шойгу пошутил о своей неявке в украинский суд — ранее на официальном сайте Службы безопасности Украины (СБУ) была опубликована повестка, адресованная министру обороны России. Согласно документу о вызове для проведения следственных процессуальных действий, Сергею Шойгу надлежит явиться 20 июля 2021 года для вручения письменного подозрения по части 3 статье 27 УК, части 5 статье 260 УК Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей»).

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