Шойгу пошутил о неявке в украинский суд

Министр обороны Шойгу пошутил про свою неявку в украинский суд и «обещал» исправиться

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» пошутил о своей неявке в украинский суд. Отрывок, в котором глава оборонного ведомства отвечает на вопрос ведущего и комментирует свое отсутствие на судебные слушаниях на Украине, был показан в эфире телеканала «Россия 1».

«Виноват, исправлюсь», — пошутил Шойгу.

Ранее на официальном сайте Службы безопасности Украины (СБУ) была опубликована повестка, адресованная министру обороны России. Согласно документу о вызове для проведения следственных процессуальных действий, Сергею Шойгу надлежит явиться 20 июля 2021 года для вручения письменного подозрения по части 3 статье 27 УК, части 5 статье 260 УК Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей»).

При этом в документе отмечалось, что неявка повлечет за собой последствия, предусмотренные статьей 139 Уголовно-процессуального кодекса Украины («Последствия неявки по вызову»). Согласно статье, если лицо не явилось без уважительных причин либо не сообщило о причинах своего неприбытия, на него накладывается денежное взыскание.

Ранее Шойгу заявил, что в России начали самостоятельно производить самолеты для региональной авиации, а не покупать их за рубежом. «Очень важная программа. Вы даже себе представить не можете, насколько я рад», — заявил глава оборонного ведомства.