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Шойгу заявил о возможности России производить самолеты для региональной авиации

Шойгу: Россия может самостоятельно производить самолеты для региональной авиации
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Фото: Globallookpress.com

В России начали самостоятельно производить самолеты для региональной авиации, а не покупать их за рубежом. Об этом заявил глава Минобороны в программе «Москва.Кремль.Путин».

«Очень важная программа. Вы даже себе представить не можете, насколько я рад», — заявил Шойгу.

Министр уточнил, что речь идет, например, про самолет «Байкал» ЛМС-901.

Ранее Сергей Шойгу рассказал о будущем созданных в рамках Договора по открытому небу (ДОН) Ту-214. По его словам, летательные аппараты будут перепрофилированы на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.

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