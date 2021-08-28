Шойгу рассказал о будущем созданных в рамках ДОН Ту-214

Шойгу: Ту-214 перепрофилируют в Казани в связи с окончанием договора «Открытое небо»

Самолеты Ту-214ОН, созданные в рамках Договора по открытому небу (ДОН), будут перепрофилированы на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. Об этом в ходе встречи с журналистами в столице Татарстана рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, в связи с окончанием договора «Открытое небо» остались два самолета. «Они же здесь делаются. Значит, сейчас надо эти самолеты перепрофилировать, а кто их будет перепрофилировать? Конечно, Казань», — описал Шойгу будущее судов.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что Россия сделала все возможное для сохранения договора, ответственность за его развал лежит на США.

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из ДОН. Такое решение стало ответом на аналогичные действия США в ноябре 2020 года.

Россия выйдет из ДОН 18 декабря. Москва уже направила депозитариям договора — Венгрии и Канаде — и другим государствам-участникам соответствующее уведомление.