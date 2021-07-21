В России оценили шансы на сохранение Договора по открытому небу

На данный момент оснований для того, чтобы Россия вернулась в Договор по открытому небу (ДОН), нет, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, ранее Москва выдвигала участникам ДОН условия, при которых можно было бы рассмотреть вариант продолжения членства в сообществе. «Среди них — предоставление гарантий того, что информация, полученная по итогам наблюдательных полетов над территорией Российской Федерации, не будет передаваться третьим государствам, а также подтверждение гарантий беспрепятственного наблюдения за военными объектами США в Европе для российско-белорусских миссий», — отметил он.

Гаврилов подчеркнул, что требования России были проигнорированы.

Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря. Отмечается, что российская сторона уже направила депозитариям договора — Венгрии и Канаде — и другим государствам-участникам соответствующее уведомление.

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу 7 июня. Закон стал ответом на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.

