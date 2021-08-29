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Шойгу рассказал о смерти своего деда в 1942 году

Шойгу: мой дед защищал от мародеров сахарный завод и умер, когда немцы вошли в Луганск
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Кадр: Соловьёв LIVE / YouTube

Дед министра обороны Сергея Шойгу, который в прошлом служил в царской армии, умер в 1942 году, когда в город входили немцы. Тогда он защищал от мародеров сахарный завод. О смерти деда глава Минобороны рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев.Live», передает РИА Новости.

«Он с палкой пошел гонять мародеров. Там сахарный завод был. Он говорит: "Это же не ваше, что вы делаете?" Сахар там растаскивали. Эти ушли, наши ушли, а немцы еще не пришли, и вот там инфаркт хватил», — заявил Шойгу.

Министр добавил, что его мать родом из Орловской области, однако после раскулачивания ей пришлось переехать в Луганскую область, где жили родственники.

Ранее Шойгу рассказал о своих отношениях с президентом Владимиром Путиным. По его словам, у него есть взаимопонимание с верховным главнокомандующим. Глава Минобороны добавил, что знаком с президентом давно, но все равно волновался, когда Путин предложил ему возглавить избирательный список «Единой России».

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