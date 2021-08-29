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Шойгу рассказал об отношениях с Путиным

Глава Минобороны Сергей Шойгу: у нас с президентом Путиным есть взаимопонимание
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Кадр: Соловьёв LIVE / YouTube

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у него есть взаимопонимание с Владимиром Путиным. Об отношениях с верховным главнокомандующим он рассказал в эфире Youtube-канала «Соловьев Live», передает «Интерфакс».

«Действительно, взаимопонимание есть, но я не думаю, что мы... я не считаю возможным такими вещами делиться — о своих отношениях с верховным главнокомандующим», — заявил Шойгу.

Министр добавил, что знаком с президентом давно, но признался, что волновался, когда Путин предложил ему возглавить избирательный список «Единой России».

Ранее Шойгу рассказал, что в России стали самостоятельно производить самолеты для региональной авиации, а не покупать их за рубежом. Он пояснил, что речь, например, идет про самолет «Байкал» ЛМС-901.

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