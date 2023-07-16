Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 16 июля 2023Россия

В Минобороны рассказали об уничтожении складов боеприпасов ВСУ

В Минобороны рассказали, что уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Российские военные отчитались об уничтожении складов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что уничтожили два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, расположенных в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области.

Также в Минобороны рассказали, что российские войска нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области. По подсчетам ведомства, за сутки на данных направлениях противник лишился до 260-ти украинских военнослужащих, трех боевых бронированных машин, трех автомобилей, а также гаубицы «Д-20» и «МСТА-Б».

Ранее сообщалось, что российские военные из «Южной» группировки войск за минувшие сутки отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении. Киев пытался организовать наступление близ населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, а также Веселое, Первомайское, Северное, Красногоровка, Новомихайловка, Орехово-Василевка и Марьинка, но все атаки были отбиты.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об отсутствии у ВСУ успехов при контрнаступлении

    Белье бренда Ким Кардашьян спасло девушку от четырех выстрелов

    ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в приграничном российском регионе

    Полиция Ирана усилит контроль за соблюдением норм ношения хиджаба

    В Минобороны рассказали об уничтожении складов боеприпасов ВСУ

    Российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников

    Лучший бомбардир «Зенита» ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак»

    Российские военные поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР

    Татьяну Васильеву перевели в неврологическое отделение

    В Минобороны рассказали о 15 отбитых атаках ВСУ на донецком направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости