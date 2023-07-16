В Минобороны рассказали об уничтожении складов боеприпасов ВСУ

В Минобороны рассказали, что уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Российские военные отчитались об уничтожении складов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что уничтожили два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, расположенных в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области.

Также в Минобороны рассказали, что российские войска нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области. По подсчетам ведомства, за сутки на данных направлениях противник лишился до 260-ти украинских военнослужащих, трех боевых бронированных машин, трех автомобилей, а также гаубицы «Д-20» и «МСТА-Б».

Ранее сообщалось, что российские военные из «Южной» группировки войск за минувшие сутки отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении. Киев пытался организовать наступление близ населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, а также Веселое, Первомайское, Северное, Красногоровка, Новомихайловка, Орехово-Василевка и Марьинка, но все атаки были отбиты.