Три человека пострадали при стрельбе таксистов под Петербургом

Три человека пострадали при стрельбе таксистов в Кудрово Ленобласти

Под Петербургом три человека пострадали при стрельбе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в Кудрово — городе в Заневском городском поселении Всеволожского района. Вечером в субботу, 15 июля, на пересечении Английской улицы и Европейского проспекта между таксистами разгорелся конфликт, который закончился стрельбой.

В результате стрельбы пострадали трое мужчин. По словам собеседника издания, одно из них ранили в глаз, второго — в шею. Еще один пострадавший получил ранение туловища. Отмечается, что оружие было не боевое.

В мае в Кудрово две школьницы устроили драку на улице из-за вейпа. На появившейся в сети записи видно, как одна девочка валит другую на асфальт и начинает бить ее по лицу. Вокруг них толпа, вероятно, тоже подростков. На фоне слышны крики: «Давай, ногой!»