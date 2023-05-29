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16:49, 29 мая 2023Россия

Под Петербургом школьницы подрались из-за вейпа и попали на видео

В Кудрово Ленобласти школьницы подрались из-за вейпа и попали на видео

Под Петербургом две школьницы устроили драку на улице. Произошедшее попало на видео, кадры очевидцев были опубликованы в одной из местных групп во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Кудрово — город в Заневском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области. По предварительным данным, подростки подрались из-за вейпа.

На появившейся в сети записи видно, как одна девочка валит другую на асфальт и начинает бить ее по лицу. Вокруг них толпа, вероятно, тоже подростков. На фоне слышны крики: «Давай, ногой!».

Следственный комитет начал проводить проверку по факту случившегося.

Ранее 29 мая стало известно, что в Калининграде подростки жестоко избили сверстницу из-за электронной сигареты, которую та якобы одолжила у подруги и потеряла.

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    Евгения Куликова
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