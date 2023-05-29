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10:39, 29 мая 2023Россия

В России подростки жестоко избили девочку из-за вейпа и попали на видео

В Калининграде старшеклассники избили девочку из-за вейпа и попали на видео

В Калининграде подростки жестоко избили сверстницу из-за вейпа, который она якобы одолжила у подруги и потеряла. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

На кадрах девочка берет сверстницу за волосы и наваливается всем телом, вынуждая ее встать на колени. «Теперь извиняйся», — говорит школьница и бьет ребенка по лицу. «Правильно», — поддерживает ее мужской голос за кадром. Затем один из подростков распыляет в лицо девочке спрей от клещей.

Школьница пытается встать, после чего на нее набрасываются сразу две девочки, одна из которых дважды с размаха бьет ее по голове. Видео обрывается после того, как происходящее замечает взрослый мужчина, чей голос слышен за кадром.

У пострадавшей девочки зафиксирована гематома на лбу и ссадины на шее. По словам матери, после случившегося ее ребенок жаловался на сильные боли. Женщина собирается добиться возбуждения уголовного дела в отношении избивших ее дочь подростков.

Ранее в Екатеринбурге толпа подростков избила мужчину прямо на одной из улиц. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как они преследуют горожанина, кидают в его сторону зажженный фаер. Зажав мужчину в углу, сразу трое парней наносят ему несколько ударов, после которых пострадавшему удается сбежать.

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    Алан Босиков
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