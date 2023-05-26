В России подростки толпой избили мужчину и попали на видео

В Екатеринбурге толпа подростков избила мужчину и попала на видео

На улице Екатеринбурга подростки толпой набросились на мужчину и избили его. Видеозапись происшествия опубликовало сетевое издание «Е1.ru».

На кадрах один из хулиганов сближается с горожанином и, приняв стойку, наносит несколько ударов, оттеснив его на автостоянку. В это время еще один парень заходит мужчине за спину.

После того как россиянину удается вырваться и отбежать на несколько метров, один из нападавших бросает в его сторону зажженный фаер, который почти сразу гаснет. Затем трое подростков зажимают мужчину в углу, нанося удары руками и ногами.

Причины конфликта неизвестны. Полиция устанавливает личности участников драки.

Ранее в Мурманске школьники устроили самосуд над сверстником, продававшим петарды другим ученикам. На видеозаписи мальчика заставляют рассказать, сколько он успел заработать на торговле и угрожают электрошокером.