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11:24, 16 мая 2023Россия

В России школьники устроили самосуд над сверстником и попали на видео

В Мурманске школьники, пытавшие сверстника током за торговлю петардами, попали на видео

В Мурманске школьники устроили самосуд над торговавшим петардами сверстником и пытали его электрошокером. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Мурманск».

На кадрах группа подростков задает вопросы согнувшемуся от боли сверстнику. Один из них демонстрирует электрошокер и спрашивает мальчику, все ли у него хорошо. «Нет», — отвечает сидящий на коленях мальчик. «Теперь будешь знать на будущее», — говорит голос за кадром и предлагает ударить школьника шокером еще три раза.

В качестве альтернативы мальчику предлагают рассказать, как долго он продавал пиротехнику и сколько заработал на этом. Школьник утверждает, что за три дня заработал 160 рублей и уже отдал всю вырученную с продажи петард сумму. Затем подростки просят сверстника извиниться на камеру.

Ранее в Красноярске школьники поставили на колени и избили мальчика. Они нанесли сверстнику несколько ударов руками и ногами, затем дают ему подняться. Воспользовавшись этим, подросток убегает.

Алан Босиков
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