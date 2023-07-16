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02:07, 16 июля 2023Бывший СССР

Военкор рассказал о разозлившемся и захватившем опорный пункт ВСУ бойце

Военкор Лисицын рассказал о разозлившемся и захватившем опорный пункт ВСУ российском бойце

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Трое разозлившихся российских военнослужащих взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.

Он пересказал слова командира штурмового отряда с позывным Рубеж, работающего на кременском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). По словам военного, их подразделение захватило ротный опорный пункт ВСУ, и боец с позывным Дантист решил штурмовать следующий опорный пункт. «Противник показывал всякие неприличные жесты. Дантист разозлился, накидал им с гранатомета и с двумя бойцами пошел отбивать опорник, а там было до десяти человек противника. В итоге опорный пункт был взят», — сообщил Рубеж.

Ранее Рубеж рассказал, что его подчиненный, гранатометчик с позывным Тапок в одиночку взял в плен трех бойцов ВСУ под Кременной. По словам командира, инцидент произошел, когда отряд ночью штурмовал опорный пункт противника. Военный подносил сослуживцам боеприпасы и случайно оказался в одном опорнике с солдатами ВСУ, однако не растерялся и решил притвориться украинцем. «В ночи проскочил уже занятый опорник и залез в опорник с противником. Проявил смекалку, начал разговаривать с ними на украинском, сказал им: "Пацаны, нужно бежать, сейчас будет штурм"», — поделился Рубеж. Украинские военные послушались Тапка и вышли из укрытия, после чего он скомандовал им бросить оружие и захватил их в плен.

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    Марина Совина
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