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20:14, 17 июля 2023Ценности

44-летняя блогерша перечислила простые способы выглядеть моложе

44-летняя блогерша Лорен: касторовое масло позволяет избавиться от кругов под глазами

Кадр: @larloo22 / Tiktok

Блогерша Лорен (фамилия неизвестна) зрелого возраста перечислила простые способы выглядеть моложе. Соответствующую информацию она рассказала в своем TikTok.

Сначала 44-летняя юзерша с никнеймом larloo22 продемонстрировала свою внешность на камеру. На размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствуют мимические морщины и другие косметические дефекты. «Без фильтра, без макияжа, так я выгляжу в 44», — высказалась она в видео.

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По словам женщины, сохранять такой результат ей позволяет касторовое масло. Так, инфлюэнсерша рассказала, что в течение 14 дней втирает упомянутый продукт перед сном, чтобы избавиться от кругов под глазами, а также отрастить ресницы и брови. При этом она уточнила, что средство не повредит глазам при попадании, а позволит улучшить зрение. Помимо этого, Лорен заявила, что ежедневно наносит на лицо крем с коллагеном.

Ранее 71-летняя писательница Дарья Донцова раскрыла секреты своей красоты. В первую очередь знаменитость рассказала, что сберечь форму ей помогают регулярные посещения спортзала. Кроме того, телезвезда добавила, что отказалась от красного мяса, сдобы и колбасы.

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    Екатерина Ештокина
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