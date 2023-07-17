44-летняя блогерша перечислила простые способы выглядеть моложе

44-летняя блогерша Лорен: касторовое масло позволяет избавиться от кругов под глазами

Блогерша Лорен (фамилия неизвестна) зрелого возраста перечислила простые способы выглядеть моложе. Соответствующую информацию она рассказала в своем TikTok.

Сначала 44-летняя юзерша с никнеймом larloo22 продемонстрировала свою внешность на камеру. На размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствуют мимические морщины и другие косметические дефекты. «Без фильтра, без макияжа, так я выгляжу в 44», — высказалась она в видео.

По словам женщины, сохранять такой результат ей позволяет касторовое масло. Так, инфлюэнсерша рассказала, что в течение 14 дней втирает упомянутый продукт перед сном, чтобы избавиться от кругов под глазами, а также отрастить ресницы и брови. При этом она уточнила, что средство не повредит глазам при попадании, а позволит улучшить зрение. Помимо этого, Лорен заявила, что ежедневно наносит на лицо крем с коллагеном.

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