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16:14, 17 июля 2023Ценности

71-летняя Дарья Донцова раскрыла секреты своей красоты

71-летняя писательница Дарья Донцова: сберечь красоту помогает спорт и уходовая косметика

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская писательница, сценаристка и телеведущая Дарья Донцова раскрыла секреты своей красоты. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездная пыль».

В первую очередь 71-летняя знаменитость рассказала, что сберечь форму ей помогают регулярные посещения спортзала. «Дается мне это не легко, потому что два раза в неделю пойти в фитнес-зал бывает трудно, но я хожу. Обычно вечером после работы», — призналась она.

Также в список вещей, позволяющих писательнице сохранять свой внешний вид, вошли уходовые косметические средства. «Я обязательно пользуюсь хорошей уходовой косметикой. При этом совсем не дорогой, а среднего сегмента, потому что я ее попробовала на себе и поняла, что она на мне работает», — добавила телеведущая.

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Помимо этого, телезвезда добавила, что отказалась от красного мяса, сдобы и колбасы. «Я очень многого не ем из того, что раньше любила. Колбаса никогда не появляется на моем столе», — уточнила Донцова.

В заключение Донцова отметила важность хорошего настроения. «Если ты ходишь все время злой, сердитый и унылый, то ты не будешь выглядеть красиво», — высказалась она.

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    Екатерина Ештокина
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