В российском регионе задержали мужчину за нападение на росгвардейца

Под Архангельском задержали 31-летнего мужчину, пытавшегося пнуть сотрудника Росгвардии

В Архангельской области задержали 31-летнего местного жителя, напавшего на сотрудника Росгвардии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 4 июня сотрудники полиции и Мирнинского филиала Росгвардии приехали к дому фигуранта по вызову соседей на семейный конфликт. Они хотели доставить участников разборок на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Однако подозреваемый не хотел подчиняться силовикам и стал угрожать им насилием. Затем он попытался пнуть росгвардейца. Его остановили и доставили в полицейский отдел.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ.