Стало известно о попытке ВСУ атаковать ТЭС в Севастополе

Shot: ВСУ атаковали Балаклавскую ТЭС в Севастополе, беспилотник был нейтрализован

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье, 16 июля, пытались атаковать Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Севастополе. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации авторов канала, инфраструктурный объект пытался атаковать беспилотник самолетного типа — его нейтрализовали, из-за чего устройство упало на безопасном расстоянии от ТЭС.

Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Других подробностей о случившемся не приводится.

В ночь на 15 июня Крым атаковали беспилотники. Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, над Крымом зафиксировали девять дронов, шесть из которых сбили силами противовоздушной обороны (ПВО), остальные заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).