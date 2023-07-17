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05:15, 17 июля 2023Россия

Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны России: артиллеристы группировки «Восток» сорвали атаку украинских военных

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке южнодонецкого направления, нарушили их систему управления и сорвали атаку. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«В ходе боевых действий грамотная и своевременная корректировка огня, проведенная прапорщиком Ханмирзаевым, позволила артиллеристам поразить командно-наблюдательный пункт противника», — отметил он.

Чехов подчеркнул, что Алимагомед Ханмирзаев с подчиненным личным составом выполнял задачи по огневому поражению противника. Украинские бойцы предпринимали попытки прорвать оборонительные порядки российских войск на участке южнодонецкого направления.

13 июля российские войска пресекли две попытки проведения атак Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Попытки проведения атак были в направлении населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое в ДНР. Помимо того, в оборонном ведомстве добавили, что армия России отразила атаку противника на запорожском направлении.

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    Марина Совина
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