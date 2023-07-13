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14:11, 13 июля 2023Россия

Российские войска пресекли попытки атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны России отчиталось о пресечении двух попыток атак на южнодонецком направлении

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска пресекли две попытки проведения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что попытки проведения атак были в направлении населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое в Донецкой народной республике. Помимо того, в оборонном ведомстве добавили, что армия России отразила атаку противника на запорожском направлении.

Всего ВСУ на двух направлениях потеряли более 180 бойцов, танк, пять бронированных боевых машин, британскую самоходную артиллерийскую установку AS90 «Braveheart», две гаубицы «Мста-Б», три орудия «Д-20», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также одну боевую машину РСЗО «Град».

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Ранее стало известно, что за сутки подразделения Южной группировки войск, авиация и артиллерия отразили 30 атак ВСУ на донецком направлении специальной военной операции (СВО).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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