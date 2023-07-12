Минобороны заявило об отражении 30 атак ВСУ за сутки на одном направлении СВО

Минобороны заявило об отражении 30 атак ВСУ за сутки на донецком направлении спецоперации

За минувшие сутки подразделения «Южной» группировки войск, авиация и артиллерия отразили 30 атак ВСУ на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что противник предпринял попытку ударов по населенным пунктам Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское Донецкой народной республики (ДНР), а также по Золотаревке Луганской народной республики (ЛНР). Кроме того, были поражены скопления живой силы и техники в районах на западе от Андреевки и Клещеевки ДНР.

В Минобороны добавили, что в ходе боевых действий на донецком направлении ВСУ потеряли до 335 бойцов, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийскую установку «Гвоздика», а также британскую гаубицу FH-70.

