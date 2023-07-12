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14:13, 12 июля 2023Россия

Минобороны заявило об отражении 30 атак ВСУ за сутки на одном направлении СВО

Минобороны заявило об отражении 30 атак ВСУ за сутки на донецком направлении спецоперации

Фото: РИА Новости

За минувшие сутки подразделения «Южной» группировки войск, авиация и артиллерия отразили 30 атак ВСУ на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что противник предпринял попытку ударов по населенным пунктам Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское Донецкой народной республики (ДНР), а также по Золотаревке Луганской народной республики (ЛНР). Кроме того, были поражены скопления живой силы и техники в районах на западе от Андреевки и Клещеевки ДНР.

В Минобороны добавили, что в ходе боевых действий на донецком направлении ВСУ потеряли до 335 бойцов, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийскую установку «Гвоздика», а также британскую гаубицу FH-70.

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    Сергей Истомин
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