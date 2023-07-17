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03:53, 17 июля 2023Экономика

Ряд моделей авто подорожает в России с 1 августа

«Прайм»: цены на авто в России возрастут из-за повышения утилизационного сбора с 1 августа

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Ставка утилизационного сбора для машин, которые ввозят в Россию физические и юридические лица, повысится с 1 августа. Этло скажется на стоимости автомобилей, рассказал в беседе с «Прайм» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Утилизационный сбор — это условный налог, который платят все производители и поставщики, однако тем, кто имеет локализованное производство в России, средства возвращаются назад.

Для легковых автомобилей ставка этого сбора с 1 августа вырастет в 1,7-3,7 раза. Разница для физических лиц составит несколько тысяч рублей, а для юридических может исчисляться сотнями тысяч и миллионами. Это напрямую отразится на конечной стоимости машин для потребителей в России, в частности это коснется китайских марок.

Повышение утилизационного сбора коснется также автомобилей, у которых объем двигателя превышает три литра и не важно, ввозятся ли они на территорию страны для продажи или иных целей. В основном это автомобили премиум-сегмента.

Также для импортных автомобилей на пять процентов повысили акциз, благодаря которому в том числе пресекается перегон как способ заработка. Выигрывают от таких мер властей прежде всего отечественные автопроизводители.

Ранее аналитики озвучили самые популярные в 2023 году марки машин у россиян. Среди них оказались Kia, Hyundai и Toyota, на эти бренды приходится десять, девять и почти девять процентов продаж соответственно.

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    Александра Синицына
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