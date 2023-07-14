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15:30, 14 июля 2023Ценности

Названы самые популярные марки автомобилей у россиян в 2023 году

«ВСК»: Kia и Hyundai оказались самыми популярными марками машин у россиян в 2023 году

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Аналитики страхового дома «ВСК» назвали самые популярные марки автомобилей у россиян в 2023 году. Соответствующее исследование публикуют «Известия».

Выяснилось, что в пятерке наиболее востребованных машин оказались Kia и Hyundai — на их долю приходится 10 и девять процентов продаж соответственно, а также Toyota (около девяти процентов), ВАЗ (восемь процентов) и Lada (семь процентов). Отмечается, что среди моделей наибольшим спросом пользуются Lada Granta, Hyundai Creta, Kia Rio, Lada Vesta и Toyota RAV 4.

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В рейтинге популярных транспортных средств также появилось больше китайских брендов, таких как Haval (4,4 процента), Chery (три процента), Geely (2,4 процента), Omoda (1,5 процента) и Exeed (1,2 процента). При этом сохранили свои позиции в перечне и премиальные европейские бренды: Mercedes-Benz и BMW, доля которых в общем объеме продаж составляет два процента.

«Автомобильный сектор в 2023 году продемонстрировал заметное оживление. (…) Так, с начала года число оформленных полисов каско выросло на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавили аналитики в заключение.

За первые пять месяцев 2023 года Россия стала лидером по импорту китайских автомобилей. На втором месте оказалась Мексика. В Россию с начала года экспортировали 287 тысяч авто, в Мексику — 159 тысяч.

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    Майя Пономаренко
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