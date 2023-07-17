Ушедший из России Volkswagen не признал долгов перед ГАЗом на 28,4 миллиарда рублей

Покинувший российский рынок немецкий автоконцерн Volkswagen Aktiengesellschaft не признал исковые требования Горьковского автозавода (ГАЗ) на сумму 28,4 миллиарда рублей. Речь шла в том числе о компенсации за срыв поставок дизельных двигателей для контрактной сборки машин Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде, сообщает «Ъ».

В руководстве ГАЗа сочли, что бывший партнер нарушил ряд обязательств. Так, в число исковых требований российской автокомпании также вошли 20,7 миллиарда рублей упущенной выгоды, 2,4 миллиарда рублей недополученных инвестиций в сборочную линию и 5,2 миллиарда рублей ущерба в пользу дистрибуторов автозавода из-за отсутствия поставок автомобилей. Еще 40 тысяч евро ГАЗ намерен получить за непоставленную тару.

Представитель компании Ирина Лихачева в ходе заседания в нижегородском арбитражном суде заявила, что Volkswagen не разрывал в одностороннем порядке договор о предварительной поставке 768 дизельных двигателей, поэтому в европейской компании не согласились с наличием каких-либо понесенных убытков. Кроме того, по ее словам, пострадавшие автодилеры были в основном аффилированными с Горьковским автозаводом юридическими лицами. В VW считают, что убытки автозавода и дилеров фактически были сфальсифицированы истцом. Что касается требований по выплате недополученных инвестиций в сборочную линию, то они не подлежат компенсации, поскольку средства были вложены задолго до подписания договора о поставке двигателей, заключила представитель ответчика.

Немецкий автоконцерн отказался от сборки автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде после начала военного конфликта на Украине. Руководство ГАЗа подало иск против Volkswagen Aktiengesellschaft в марте 2023 года. Изначально требования российской компании оценивались в 15,6 миллиарда рублей, однако в дальнейшем увеличились до 28,4 миллиарда рублей. Одной из главных причин обращения в суд стало расторжение бывшим партнером соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде.