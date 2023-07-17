Volkswagen не признал долгов перед ГАЗом
Покинувший российский рынок немецкий автоконцерн Volkswagen Aktiengesellschaft не признал исковые требования Горьковского автозавода (ГАЗ) на сумму 28,4 миллиарда рублей. Речь шла в том числе о компенсации за срыв поставок дизельных двигателей для контрактной сборки машин Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде, сообщает «Ъ».
В руководстве ГАЗа сочли, что бывший партнер нарушил ряд обязательств. Так, в число исковых требований российской автокомпании также вошли 20,7 миллиарда рублей упущенной выгоды, 2,4 миллиарда рублей недополученных инвестиций в сборочную линию и 5,2 миллиарда рублей ущерба в пользу дистрибуторов автозавода из-за отсутствия поставок автомобилей. Еще 40 тысяч евро ГАЗ намерен получить за непоставленную тару.
Представитель компании Ирина Лихачева в ходе заседания в нижегородском арбитражном суде заявила, что Volkswagen не разрывал в одностороннем порядке договор о предварительной поставке 768 дизельных двигателей, поэтому в европейской компании не согласились с наличием каких-либо понесенных убытков. Кроме того, по ее словам, пострадавшие автодилеры были в основном аффилированными с Горьковским автозаводом юридическими лицами. В VW считают, что убытки автозавода и дилеров фактически были сфальсифицированы истцом. Что касается требований по выплате недополученных инвестиций в сборочную линию, то они не подлежат компенсации, поскольку средства были вложены задолго до подписания договора о поставке двигателей, заключила представитель ответчика.
Немецкий автоконцерн отказался от сборки автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде после начала военного конфликта на Украине. Руководство ГАЗа подало иск против Volkswagen Aktiengesellschaft в марте 2023 года. Изначально требования российской компании оценивались в 15,6 миллиарда рублей, однако в дальнейшем увеличились до 28,4 миллиарда рублей. Одной из главных причин обращения в суд стало расторжение бывшим партнером соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде.