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11:34, 6 мая 2023Экономика

ГАЗ подал к Volkswagen очередной иск

ГАЗ подал к немецкому автоконцерну Volkswagen третий иск на сумму 15,6 миллиарда рублей

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Горьковский автозавод («ГАЗ») продолжает требовать от немецкого автоконцерна Volkswagen возмещение ущерба через суд. Сумма требований по заявлению в Арбитражный суд Нижегородской области составляет 15,575 миллиарда рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Третий крупный иск российская компания подала 5 мая. Другие подробности, помимо суммы требований, пока не приводятся.

Первый раз ГАЗ обратился в суд в середине марта. Компания подала иск к Volkswagen на сумму около 15,6 миллиарда рублей, сумма в рамках второго иска увеличилась до 28,4 миллиарда рублей.

Причиной обвинения «ГАЗ» называл расторжение немецкой компанией соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Группа заявила, что договор действовал до конца 2025 года, однако в марте 2022-го концерн публично объявил о решении приостановить производство своих автомобилей в России. По словам российского представительства Volkswagen, соглашение с «ГАЗом» было расторгнуто по согласию обеих сторон, а претензии компании не обоснованы и не учитывают «объективно существующие обстоятельства».

Через несколько дней после подачи иска «ГАЗа» арбитражный суд Нижегородской области арестовал все активы Volkswagen в стране, однако уже 4 апреля снял арест с части имущества. По решению суда в отношении второго иска российской компании активы Volkswagen также не были арестованы.

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Мария Грушко
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