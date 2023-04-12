Суд отказал в аресте активов Volkswagen по иску ГАЗа

Нижегородский суд отказал ГАЗу в аресте активов Volkswagen по иску на 28,4 млрд рублей

Арбитражный суд Нижегородской области не стал арестовывать активы немецкого автоконцерна Volkswagen по второму иску Горьковского автозавода (ГАЗ) на сумму 28,4 миллиарда рублей. Такое решение опубликовано в картотеке суда на его официальном сайте.

ГАЗ подал исковое заявление в суд 7 апреля, а уже 10 апреля было зарегистрировано ходатайство завода о его обеспечении. Заявление было принято к производству, при этом суд постановил «отказать в обеспечении» заявления истца со ссылкой на федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». По существу дело еще не рассмотрено, следующее заседание назначено на 7 июня 2023 года.

Вынесенное определение судьи касается только мер обеспечения иска — временных ограничений, устанавливаемых для сохранения спорного имущества, ставшего предметом разбирательства. К ним относятся наложение ареста на денежные средства или другое имущество ответчика, а также запрет на совершение им определенных действий.

Это уже второй иск ГАЗа против Volkswagen, первый компания подала в середине марта. Тогда Горьковский автозавод хотел взыскать 15,6 миллиарда рублей ущерба за расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде. 20 марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал все активы Volkswagen в стране, однако уже 4 апреля снял арест с части имущества. ГАЗ возмутился таким решением суда и заявил о планах обратиться по этому вопросу к правительству России. Компания надеется, что власти проконтролируют ситуацию и не допустят ухода немецкого автоконцерна из страны без возврата средств.