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14:52, 12 апреля 2023Экономика

Суд отказал в аресте активов Volkswagen по иску ГАЗа

Нижегородский суд отказал ГАЗу в аресте активов Volkswagen по иску на 28,4 млрд рублей

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Арбитражный суд Нижегородской области не стал арестовывать активы немецкого автоконцерна Volkswagen по второму иску Горьковского автозавода (ГАЗ) на сумму 28,4 миллиарда рублей. Такое решение опубликовано в картотеке суда на его официальном сайте.

ГАЗ подал исковое заявление в суд 7 апреля, а уже 10 апреля было зарегистрировано ходатайство завода о его обеспечении. Заявление было принято к производству, при этом суд постановил «отказать в обеспечении» заявления истца со ссылкой на федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». По существу дело еще не рассмотрено, следующее заседание назначено на 7 июня 2023 года.

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Вынесенное определение судьи касается только мер обеспечения иска — временных ограничений, устанавливаемых для сохранения спорного имущества, ставшего предметом разбирательства. К ним относятся наложение ареста на денежные средства или другое имущество ответчика, а также запрет на совершение им определенных действий.

Это уже второй иск ГАЗа против Volkswagen, первый компания подала в середине марта. Тогда Горьковский автозавод хотел взыскать 15,6 миллиарда рублей ущерба за расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде. 20 марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал все активы Volkswagen в стране, однако уже 4 апреля снял арест с части имущества. ГАЗ возмутился таким решением суда и заявил о планах обратиться по этому вопросу к правительству России. Компания надеется, что власти проконтролируют ситуацию и не допустят ухода немецкого автоконцерна из страны без возврата средств.

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Влада Горячева
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