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20:59, 17 июля 2023Силовые структуры

Российского начальника уголовного розыска заподозрили в похищении имущества

В Башкортостане экс-главу уголовного розыска заподозрили в похищении дорогого имущества

Фото: Kekyalyaynen / Shutterstock / Fotodom

В Башкортостане перед судом предстанут начальник уголовного розыска и оперуполномоченного ОМВД России по Мелеузовскому району и три его сообщника по подозрению в похищении изъятого у частной фирмы «Центр переработки катализаторов» имущества на сумму более 1,4 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении СК России.

В отношении них возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в зависимости от тяжести преступления каждого. В частности, по статьям 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»), 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 158 УК РФ («Кража»). Теперь мужчин ждет суд.

По данным следствия, летом 2020 года начальник отдела уголовного розыска исполнял обязанности заместителя главы отдела полиции, в это время он получил информацию о возможных нарушениях при осуществлении предпринимательской деятельности «Центр переработки катализаторов». Силовик решил изъять у компании автомобильные катализаторы, их помолы и другое оборудование и поместить его в гаражный бокс на территории отдела полиции.

В результате имущество незаконно удерживалось в течение около двух месяцев, что нанесло убыток бизнесу. Силовик также вместе с оперуполномоченным и двумя сотрудниками организации-конкурента похитили хранившееся у компании имущество, причинив ущерб на сумму более 1,4 миллиона рублей.

Обвиняемые не признали вину. На их имущество наложен арест на общую сумму два миллиона рублей.

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    Варвара Митина
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