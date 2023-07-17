Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:25, 17 июля 2023Бывший СССР

Украина начала уничтожать дороги в Белоруссию

Украина начала уничтожать дороги на границе с Белоруссией ради укрепления обороны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Госпогранслужба Украины начала уничтожать дороги и минировать подходы на границе с Белоруссией с целью укрепления обороноспособности. Об этом рассказал Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишет ТАСС.

По его словам, протяженность границы с Белоруссией хоть и составляет более тысячи километров, но сейчас укреплена максимально. Работа по укреплению обороны ведется постоянно.

Госпогранслужба для укрепления границы разрушает имеющиеся дороги, создает инженерные укрепления и разные завалы. Также Демченко рассказал, что на границе строятся заборы.

Все эти действия проводятся на фоне заявлений об отсутствии угрозы нападения на Украину со стороны Белоруссии. Недавно об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?

    Фанаты ПСЖ пригрозили отрезать пальцы сербскому игроку в случае его трансфера

    В России порассуждали об ответе на теракт на Крымском мосту

    В России появился китайский аналог Hyundai Creta

    Овечкин примет участие в прощальном матче самого титулованного игрока КХЛ

    Германия призвала Россию бессрочно продлить зерновую сделку

    В Москве задержали напавшего на женщину насильника

    Россиянкам назвали устаревшие модели свадебных платьев

    Появились подробности спасения пострадавшей в теракте на Крымском мосту девочки

    Эрдоган заявил об уходе зерновой сделки в историю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости