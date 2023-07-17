Украина начала уничтожать дороги в Белоруссию

Украина начала уничтожать дороги на границе с Белоруссией ради укрепления обороны

Госпогранслужба Украины начала уничтожать дороги и минировать подходы на границе с Белоруссией с целью укрепления обороноспособности. Об этом рассказал Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишет ТАСС.

По его словам, протяженность границы с Белоруссией хоть и составляет более тысячи километров, но сейчас укреплена максимально. Работа по укреплению обороны ведется постоянно.

Госпогранслужба для укрепления границы разрушает имеющиеся дороги, создает инженерные укрепления и разные завалы. Также Демченко рассказал, что на границе строятся заборы.

Все эти действия проводятся на фоне заявлений об отсутствии угрозы нападения на Украину со стороны Белоруссии. Недавно об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.