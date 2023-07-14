Зеленский высказался об угрозе вторжения со стороны Белоруссии

Президент Украины Зеленский заявил, что угроза вторжения со стороны Белоруссии отсутствует

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угроза вторжения со стороны Белоруссии отсутствует. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С учетом данных разведки и предпринятых мер угроза вторжения со стороны Белоруссии отсутствует», — сообщил глава государства. По словам Зеленского, об этом доложил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов на заседании ставки верховного главнокомандующего.

Ранее командующий украинскими Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Наев заявил, что позиции армии около границы с Белоруссией будут усилены. Он уточнил, что планируется установка инженерных заграждений. Кроме того, подразделения ВСУ, которые выполняют задачи вдоль государственной границы, усилят вооружением и техникой.