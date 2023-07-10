Украина запланировала усилить позиции ВСУ около границы с Белоруссией

Украинский генерал Наев сообщил о планах усилить позиции ВСУ около границы с Белоруссией

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) около границы с Белоруссией будут усилены, планируется установка инженерных заграждений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале командующий украинскими Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев.

«Администрациям и нашим воинам определены задачи по улучшению оборонительных рубежей и позиций. Вскоре угрожающие направления будут более прочно прикрыты соответствующими инженерными заграждениями», — говорится в публикации.

Наев уточнил, что закончена проверка оборонных возможностей северной операционной зоны в рамках житомирского, ровенского и волынского направлений. Кроме того, началась тренировка украинских военнослужащих в различных ситуациях. Генерал добавил, что подразделения ВСУ, которые выполняют задачи вдоль государственной границы, усилят вооружением и техникой.