В Польше сообщили о переброске тысячи военных к границе с Белоруссией

ВС Польши заявили о переброске тысячи военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией

Вооруженные силы (ВС) Польши начали переброску тысячи военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией в Подляское воеводство. Об этом сообщила 12-я механизированная бригада страны в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы усиливаем свое присутствие на востоке Польши. (...) Тысяча солдат и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши», — сказано в заявлении.

Уточняется, что в субботу, 8 июля, ожидается интенсивное движение военных колонн на дорогах в северной, центральной и восточной частях государства. Согласно заявлению, целью этих действий является тренировочное присутствие частей Сухопутных войск, а также демонстрация способности немедленно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию около границ.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва и Польша занимаются разработкой плана проведения совместных военных учений. В рамках тренировочных маневров будет отработана оборона Сувалкского коридора (участка границы, примыкающего к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии — прим. «Ленты.ру»).