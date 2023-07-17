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17:12, 17 июля 2023Среда обитания

Киргизия от безысходности наняла рабочих из Дубая для возведения «Белого дома»

Киргизия от безысходности наняла 800 рабочих из Дубая для строительства «Белого дома»

Фото: sculpies / Shutterstock / Fotodom

Киргизии пришлось нанять 800 рабочих из Дубая для возведения нового «Белого дома» в Бишкеке. Об проблемах со строительством объекта рассказал президент Киргизии Садыр Жапаров, передает 24KG.

Изначально над строительством здания Дома правительства работали 500 кыргызских рабочих, однако с ними возникли проблемы. По словам главы государства, местные специалисты работали только по пять часов в день вместо положенных восьми, отказывались трудиться в субботу, несмотря на рабочий день, и не всегда появлялись на стройке в понедельник.

«Работу, которую завершают иностранцы за день, нам не удается закончить и за неделю. От безысходности нам пришлось нанять рабочих из Дубая, которые приехали в Бишкек», — заявил Жапаров. Всего к возведению «Белого дома» привлечено 800 иностранных строителей.

Президент добавил, что работа над объектом должна завершиться к сентябрю 2023 года. Новое здание Дома правительства будет находиться на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль». В октябре в нем планируется провести саммит глав стран СНГ. После завершения проекта рабочих из Дубая направят на строительство города Асман.

В июне стало известно, что в Киргизии построят инновационный город Асман в форме национального инструмента комуза. Объект будет находиться на берегу озера Иссык-Куль.

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    Александра Качан
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