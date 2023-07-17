Киргизия от безысходности наняла рабочих из Дубая для возведения «Белого дома»

Киргизия от безысходности наняла 800 рабочих из Дубая для строительства «Белого дома»

Киргизии пришлось нанять 800 рабочих из Дубая для возведения нового «Белого дома» в Бишкеке. Об проблемах со строительством объекта рассказал президент Киргизии Садыр Жапаров, передает 24KG.

Изначально над строительством здания Дома правительства работали 500 кыргызских рабочих, однако с ними возникли проблемы. По словам главы государства, местные специалисты работали только по пять часов в день вместо положенных восьми, отказывались трудиться в субботу, несмотря на рабочий день, и не всегда появлялись на стройке в понедельник.

«Работу, которую завершают иностранцы за день, нам не удается закончить и за неделю. От безысходности нам пришлось нанять рабочих из Дубая, которые приехали в Бишкек», — заявил Жапаров. Всего к возведению «Белого дома» привлечено 800 иностранных строителей.

Президент добавил, что работа над объектом должна завершиться к сентябрю 2023 года. Новое здание Дома правительства будет находиться на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль». В октябре в нем планируется провести саммит глав стран СНГ. После завершения проекта рабочих из Дубая направят на строительство города Асман.

В июне стало известно, что в Киргизии построят инновационный город Асман в форме национального инструмента комуза. Объект будет находиться на берегу озера Иссык-Куль.