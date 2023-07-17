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20:02, 17 июля 2023Экономика

Рост зарплат американцев обогнал рост цен впервые за два года

WSJ: рост зарплат в США в июне составил более 4%, обогнав рост цен впервые за два года
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Рост зарплат американцев в июне обогнал рост цен впервые за два года, подсчитал The Wall Street Journal на основе статистики Минтруда США и Федеральной резервной системы (ФРС).

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в прошлом месяце выросла более чем на 4 процента в годовом выражении, а индекс потребительских цен увеличился всего на 3 процента. Опрошенные изданием аналитики заявили, что если эта тенденция сохранится, в стране вырастут потребительские расходы, а это, в свою очередь, стимулирует рост американской экономики и поможет избежать рецессии.

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WSJ также привел данные некоммерческой исследовательской организации Conference Board, согласно которым в июне потребительская уверенность американцев достигла максимального уровня с прошлого января. Помимо стабильного роста зарплат этому поспособствовало замедление роста цен на товары повседневного спроса, такие как бензин и продукты.

Ранее сообщалось, что в июне инфляция в США опустилась до самого низкого уровня с марта 2021 года и составила три процента в годовом выражении. В сравнении с майским значением показатель сократился на один процент. Такую динамику связали с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС, в первую очередь с повышением ключевой ставки.

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    Софья Ермакова
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