Рост зарплат американцев обогнал рост цен впервые за два года

WSJ: рост зарплат в США в июне составил более 4%, обогнав рост цен впервые за два года

Рост зарплат американцев в июне обогнал рост цен впервые за два года, подсчитал The Wall Street Journal на основе статистики Минтруда США и Федеральной резервной системы (ФРС).

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в прошлом месяце выросла более чем на 4 процента в годовом выражении, а индекс потребительских цен увеличился всего на 3 процента. Опрошенные изданием аналитики заявили, что если эта тенденция сохранится, в стране вырастут потребительские расходы, а это, в свою очередь, стимулирует рост американской экономики и поможет избежать рецессии.

WSJ также привел данные некоммерческой исследовательской организации Conference Board, согласно которым в июне потребительская уверенность американцев достигла максимального уровня с прошлого января. Помимо стабильного роста зарплат этому поспособствовало замедление роста цен на товары повседневного спроса, такие как бензин и продукты.

Ранее сообщалось, что в июне инфляция в США опустилась до самого низкого уровня с марта 2021 года и составила три процента в годовом выражении. В сравнении с майским значением показатель сократился на один процент. Такую динамику связали с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС, в первую очередь с повышением ключевой ставки.

