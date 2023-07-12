Уровень инфляции в США упал до минимума за два года

Годовая инфляция в США опустилась в июне до трех процентов впервые с марта 2021 года

По итогам июня уровень инфляции на внутреннем рынке США упал до самой низкой отметки с марта 2021 года и составил три процента в годовом выражении. В сравнении с майским значением показатель сократился на один процент, сообщает Financial Times (FT).

Подобную динамику связали с ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и повышением уровня ключевой ставки до 5-5,25 процента по итогам майского заседания совета директоров регулятора. При этом индекс потребительских цен на американском рынке к концу июня, напротив, увеличился на 0,2 процента по сравнению с маем.

Для сравнения, в предыдущем месяце прирост был в два раза меньше — лишь 0,1 процента к апрельскому значению. В то же время базовый индекс потребительских цен (показывает, как изменились цены с точки зрения потребителя за год, по нему оценивают изменение стоимости жизни) по итогам июня сократился на 0,5 процента — с 5,3 процента в мае до 4,8 процента.

Несмотря на снижение, темпы годовой инфляции в США по-прежнему существенно превышают целевые два процента, на чем неоднократно настаивал глава ФРС Джером Пауэлл. Превышение нормы по итогам июня составило один процент.

Ранее глава Министерства финансов (Минфина) США Джанет Йеллен предупреждала о риске наступления рецессии в американской экономике на фоне «очень высокой» инфляции. В обозримом будущем в стране также ожидается замедление темпов роста занятости.