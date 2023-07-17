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09:45, 17 июля 2023Среда обитания

С улиц Москвы уберут устройства для оплаты парковки

«Ъ»: на улицах Москвы демонтируют 590 паркоматов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Власти Москвы приняли решение убрать с улиц столицы почти все устройства для оплаты парковки картами. Паркоматы оказались невостребованными у горожан. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В департаменте транспорта отметили, что на паркоматы приходится только один процент платежного трафика, а 95 процентов идет через приложение. Так, в Москве демонтируют 590 устройств вместе с бетонным основанием, на их месте восстановят асфальт и плитку, а также уберут мусор.

Первые паркоматы установили в Москве в 2012 году. Тогда на них приходилось 37 процентов платежного трафика, в 2014 году — 17,2 процента, а в 2018-м — 2,4 процента. При этом власти оставят 80 наиболее востребованных паркоматов рядом с медицинскими учреждениями, вокзалами, торговыми центрами и рынками.

Ранее депутаты от партии «Новые люди» предложили ввести в России бесплатную парковку в течение часа для беременных женщин. К тому же депутаты захотели ввести новый знак для автомобилей — «беременная».

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    Нина Ташевская
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