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14:51, 14 июня 2023Среда обитания

В России предложили ввести бесплатную парковку для беременных

В Госдуму внесли законопроект о бесплатной в течение часа парковки для беременных

Фото: MVelishchuk / Shutterstock / Fotodom

Депутаты от партии «Новые люди» предложили ввести в России бесплатную парковку в течение часа для беременных женщин. Внесенный в нижнюю палату парламента законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

«Взимание платы за пользование платной парковкой за первый час стоянки не допускается в отношении транспортных средств, управляемых беременными женщинами, вставшим на учет в женской консультации», — говорится в тексте законопроекта.

К тому же депутаты захотели ввести новый знак для автомобилей — «беременная». Его должны будут устанавливать на транспортных средствах, а информацию об этом передавать в федеральный реестр беременных.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил изменить в Москве правила режима тишины и установить запрет на шумные работы около социальных объектов. На данный момент в столице действует правило — шумные работы нельзя проводить с 11 часов вечера до 7 часов утра.

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    Нина Ташевская
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