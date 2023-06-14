В России предложили ввести бесплатную парковку для беременных

В Госдуму внесли законопроект о бесплатной в течение часа парковки для беременных

Депутаты от партии «Новые люди» предложили ввести в России бесплатную парковку в течение часа для беременных женщин. Внесенный в нижнюю палату парламента законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

«Взимание платы за пользование платной парковкой за первый час стоянки не допускается в отношении транспортных средств, управляемых беременными женщинами, вставшим на учет в женской консультации», — говорится в тексте законопроекта.

К тому же депутаты захотели ввести новый знак для автомобилей — «беременная». Его должны будут устанавливать на транспортных средствах, а информацию об этом передавать в федеральный реестр беременных.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил изменить в Москве правила режима тишины и установить запрет на шумные работы около социальных объектов. На данный момент в столице действует правило — шумные работы нельзя проводить с 11 часов вечера до 7 часов утра.