В Москве предложили изменить режим тишины

Депутат Даванков предложил запретить шуметь в Москве с 10 вечера до 8 утра

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил изменить в Москве правила режима тишины и установить запрет на шумные работы около социальных объектов. Об этом сообщает «Российская газета».

На данный момент в столице действует правило — шумные работы нельзя проводить с 11 часов вечера до 7 часов утра. Однако депутат предложил изменить режим тишины — запретить шуметь с 10 вечера до 8 утра. Дополнительно он захотел ввести тихий час с 13 до 15 часов рядом с социальными учреждениями, включая детские сады, школы и больницы.

«Это поможет избежать работы перфоратором в это время», — отметил депутат. Даванков также добавил, что шум ночью может негативно сказаться на состоянии нервной и сердечно-сосудистой системы жителей.

Ранее замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов предложил сильнее наказывать за шум в квартирах в неположенное время. Он посчитал более эффективным требовать от 1000 до 5000 рублей с шумящих в неположенное время обычных граждан.