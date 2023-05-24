Россиян предложили сильнее штрафовать за шум в квартирах

Депутат Госдумы Нилов предложил увеличить штрафы за нарушение закона тишине

Россиян предложили сильнее наказывать за шум в квартирах в неположенное время. Увеличить размер штрафов за нарушение закона о тишине предложил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

С предложением пересмотреть текущие размеры взысканий за этот вид нарушений Нилов обратился к председателю Московской городской Думы Алексею Шапошникову. Парламентарий считает, что более эффективным было бы требовать от 1000 до 5000 рублей с шумящих в неположенное время обычных граждан, от 20 до 50 тысяч рублей — с должностных лиц, и от 1 миллиона рублей — с юридических лиц.

Нилов отметил, что действующие в стране меры ответственности не останавливают нарушителей. Из-за этого, по его словам, жители Москвы ощущают дискомфорт и рискуют заболеть на фоне стресса.

Ранее в России предложили ввести штрафы за шум днем. С такой инициативой выступила правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева. Эксперты отметили, что особенно важной проблема шума в квартирах стала с начала пандемии COVID-19, когда россияне стали массово работать из дома.

