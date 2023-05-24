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03:17, 24 мая 2023Среда обитания

В России предложили ввести штраф за шум днем

«Известия»: в России предложили ввести штраф за нарушение тишины и покоя в дневное время

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева предложила ввести штраф за нарушение покоя и тишины граждан в дневное время. Об этом в среду, 24 мая, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что особенную важность вопрос приобрел в период распространения COVID-19, когда значительная часть граждан была вынуждена перейти на удаленный режим работы и находиться дома круглосуточно.

Сейчас в российском законодательстве нет нормы, регулирующей соблюдение гражданами норм тишины. В действующем КоАП наказание за шум не предусмотрено. Эти нормы определяют лишь региональные законы, а соглашения о передаче силовикам полномочий по составлению протоколов об административных нарушениях заключены только в 58 регионах, что усложняет процесс привлечения к ответственности за нарушение тишины и покоя, указали авторы инициативы.

В феврале ЛДПР предлагала установить для всех регионов единое время запрета на шум с 22:00 до 7:00. Помимо этого, предлагалось ввести время на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00 только в будни. Обязательный перерыв — с 14:00 до 16:00. Исключениями являются устранение последствий ЧС, праздничные дни и прочее. На данный момент каждый регион устанавливает такие интервалы самостоятельно.

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Марина Совина
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