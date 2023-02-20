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04:16, 20 февраля 2023Россия

В России предложили установить единый закон о тишине

«Известия»: ЛДПР предложила установить для всех регионов запрет на шум с 22:00 до 7:00

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В России предлагают установить для всех регионов единое время запрета на шум с 22:00 до 7:00. Инициатива внести в Госдуму законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ» принадлежит депутатам партии ЛДПР. Об этом пишут «Известия».

Помимо этого, предлагается ввести разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени. Исключения — праздничные дни (например, в новогоднюю ночь шуметь можно до 4:00), устранение последствий ЧС и так далее.

На данный момент, каждый регион устанавливает такие правила самостоятельно. К примеру, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 в любой день, а в Московской области — с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

В то же время, законопроект предполагает, что управляющие компании получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности.

Ранее стало известно, что в случае шума от заведений общественного питания под окнами квартиры жильцы могут обратиться в Роспотребнадзор. Специалисты проверят уровень шума.

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Юлия Мискевич
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