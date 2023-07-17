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11:41, 17 июля 2023Интернет и СМИ

Участник «Фабрики звезд» описал кастинг в проект словами «просто открывают рот»

Участник «Фабрики звезд» Курик описал кастинг в проект словами «просто открывают рот»

Кадр: «Яна Чурикова» / YouTube

Участник третьего сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Руслан Курик описал кастинг проекта словами «просто открывают рот». В эфире шоу Яны Чуриковой, доступном на YouTube, он рассказал, что у него было две попытки попасть в шоу.

«Я сделал двойной удар: я пришел на тупой кастинг, где просто открывают рот, я посмотрел, что-то там подергался и, слава богу, ушел. Меня не взяли», — рассказал Курик о попытке попасть в «Фабрику звезд».

Музыкант также отметил, что до кастинга послал авторам проекта видеокассету со своим выступлением с песней «Крылья». «Так и попал, мне потом позвонил [продюсер третьего сезона шоу Александр] Шульгин, сказал приезжать», — добавил он.

Ранее финалист шестого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» на Первом канале, певец Прохор Шаляпин рассказал, как участвовал в кастинге проекта. «Проходил как все. Ходил, позорился так же, унижался», — рассказал певец. По его словам, тот факт, что он был знаком с продюсером программы Виктором Дробышем, не гарантировал ему попадание в число участников проекта.

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    Олег Давыдов
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