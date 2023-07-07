Финалист «Фабрики звезд» описал участие в кастинге словами «ходил, позорился»

Певец Шаляпин рассказал, что участвовал в кастинге «Фабрики звезд» на общих основаниях

Финалист шестого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» на Первом канале, певец Прохор Шаляпин рассказал, как участвовал в кастинге проекта. О съемках в передаче он вспомнил в выпуске шоу Яны Чуриковой, вышедшем на YouTube.

«Проходил [кастинг] как все. Ходил, позорился так же, унижался», — ответил певец на вопрос ведущего Данила Доэрти о том, как он проходил вступительные испытания.

По словам Шаляпина, тот факт, что он был знаком с продюсером программы Виктором Дробышем, не гарантировал ему попадание в число участников проекта. «Мою фамилию назвали последней (...) Меня, единственное, без очереди на кастинг провели», — описал он съемки в проекте.

В шестом сезоне «Фабрики звезд» Шаляпин прошел в финал и занял четвертое место с композициями «Утраченная юность» и «Проказница». С певцом в проекте участвовали такие исполнители, как Зара, Дмитрий Колдун и группа «Челси».

Ранее победитель «Фабрики звезд»-3 Никита Малинин рассказал о травле в интернете. По его словам, ему трудно было справляться негативными комментариями, которые он получал в сети.